Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/izrail-2081601708.html
В США допустили, что Израиль дал им координаты для удара по школе в Иране
Учитывая высокий уровень сотрудничества в сфере разведки, есть вероятность, что именно Израиль предоставил США координаты для удара по школе для девочек на юге... РИА Новости, 19.03.2026
в мире
израиль
сша
иран
такер карлсон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077422951_2:0:846:475_1920x0_80_0_0_44dec4da55c8b4c55679d01b7b2cc30a.jpg
https://ria.ru/20260319/ssha-2081595551.html
https://ria.ru/20260311/nyt-2080038859.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077422951_108:0:741:475_1920x0_80_0_0_11fa32ec005d8227d0f0bbbf11fc240c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Израиль, США, Иран, Такер Карлсон, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аналитик Кент: Израиль мог дать США координаты для удара по школе в Иране

© Кадр видео из соцсетейНа месте удара по школе на юге Ирана
На месте удара по школе на юге Ирана
© Кадр видео из соцсетей
На месте удара по школе на юге Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Учитывая высокий уровень сотрудничества в сфере разведки, есть вероятность, что именно Израиль предоставил США координаты для удара по школе для девочек на юге Ирана, считает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
В ответ на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, были ли случаи, когда американцы наносили удары, используя координаты, предоставленные Израилем, Кент ответил утвердительно.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
"Никто не мог представить себе!" Журналист изумился конфузу США в Иране
Вчера, 06:36
«
"Да, и мы делимся таким большим объемом разведданных с Израилем, так что это (использование израильских данных перед ударом по школе - ред.) вполне возможно", - заявил Кент в интервью.
Однако никто не поднимает эту тему, отметил он.
В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk.
Женщина бросает лепестки роз во время похорон школьниц, погибших при атаке США и Израиля, в Минабе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
США причастны к атаке на школу в Иране, пишет NYT
11 марта, 18:19
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала