В Новосибирской области завершили изъятие животных из-за пастереллеза

Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота

НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Изъятие животных в рамках локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области завершено в личных подсобных хозяйствах трех из шести населенных пунктов, где введен карантин, сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

Он пояснил, что всего мероприятия по локализации очагов пастереллеза проводятся в шести населенных пунктах пяти районов Новосибирской области

"Сейчас изъятия в трех населенных пунктах уже закончены и только в трех продолжаются… Закончилось изъятие животных в Баганском, Купинском и Черепановском районах", - сказал Нешумов.

"Всего планируются к изъятию животные во всех пяти районах в шести населенных пунктах", - пояснил он. Предполагается, что изъятие животных затронет 170 семей.