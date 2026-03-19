Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области завершили изъятие животных из-за пастереллеза
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/izjatie-2081717787.html
В Новосибирской области завершили изъятие животных из-за пастереллеза
новосибирская область
ордынский район
карасукский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081162764_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_d82928a1d25463c358f38246957f737e.jpg
https://ria.ru/20260318/pasterellez-2081537116.html
https://ria.ru/20260317/vspyshka-2081265956.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081162764_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8a06e49bfda6caf37f7c08d3462d6aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Изъятие животных в рамках локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области завершено в личных подсобных хозяйствах трех из шести населенных пунктов, где введен карантин, сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
Он пояснил, что всего мероприятия по локализации очагов пастереллеза проводятся в шести населенных пунктах пяти районов Новосибирской области.
"Сейчас изъятия в трех населенных пунктах уже закончены и только в трех продолжаются… Закончилось изъятие животных в Баганском, Купинском и Черепановском районах", - сказал Нешумов.
Он пояснил, что на карантине по пастереллезу в Ордынском районе находятся села Новопичугово и Козиха, в Карасукском районе – село Чернокурья, в Баганском районе – село Гнедухино, в Купинском районе – Новоключи, в Черепановском – Медведское.
"Всего планируются к изъятию животные во всех пяти районах в шести населенных пунктах", - пояснил он. Предполагается, что изъятие животных затронет 170 семей.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В регионе введен режим ЧС.
Новосибирская областьОрдынский районКарасукский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала