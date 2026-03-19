В Новосибирской области завершили изъятие животных из-за пастереллеза
2026-03-19T15:35:00+03:00
https://ria.ru/20260318/pasterellez-2081537116.html
https://ria.ru/20260317/vspyshka-2081265956.html
Новосибирская область, Ордынский район, Карасукский район
Нешумов: в Новосибирской области завершили изъятие животных из-за пастереллеза
НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Изъятие животных в рамках локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области завершено в личных подсобных хозяйствах трех из шести населенных пунктов, где введен карантин, сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
Он пояснил, что всего мероприятия по локализации очагов пастереллеза проводятся в шести населенных пунктах пяти районов Новосибирской области
.
"Сейчас изъятия в трех населенных пунктах уже закончены и только в трех продолжаются… Закончилось изъятие животных в Баганском, Купинском и Черепановском районах", - сказал Нешумов.
Он пояснил, что на карантине по пастереллезу в Ордынском районе
находятся села Новопичугово и Козиха, в Карасукском районе
– село Чернокурья, в Баганском районе
– село Гнедухино, в Купинском районе
– Новоключи, в Черепановском – Медведское.
"Всего планируются к изъятию животные во всех пяти районах в шести населенных пунктах", - пояснил он. Предполагается, что изъятие животных затронет 170 семей.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В регионе введен режим ЧС.