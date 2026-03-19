Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:03 19.03.2026 (обновлено: 22:04 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/ivanushki-2081819522.html
Солист "Иванушек International" прокомментировал переименование группы
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036461753_0:257:2048:1409_1920x0_80_0_0_8fc30588e171a948139812f11170ccbd.jpg
https://ria.ru/20260319/inoagenty-2081694316.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036461753_0:226:2048:1762_1920x0_80_0_0_cd68c8137d14ae087dbda6ddac36277d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"Кирилл Туриченко
Кирилл Туриченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко прокомментировал возможное переименование группы в связи со вступлением в силу закона "О защите русского языка", назвав группу народной.
"Дело в том, что мы в переводе "Иванушки международные". Если "между" убрать, мы получим, наконец-то, "народные", все. "Иванушки народные", ура", - сказал Туриченко журналистам.
Федеральный закон от 24 июня 2025 года №168-ФЗ "О защите русского языка", обязывающий использовать русский язык на вывесках, в рекламе, названиях жилых комплексов и информации для потребителей, вступил в силу 1 марта 2026 года. Документ запрещает использование только иностранных слов, если они не являются зарегистрированными товарными знаками.
КультураИванушки International
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала