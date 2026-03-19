Эксперт назвал экономическую цель операции США и Израиля в Иране

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Действия США и Израиля в Иране обусловлены заинтересованностью государств в иранских природных ресурсах, стремлением изменить ситуацию на мировом энергетическом рынке в свою пользу, поделился своим мнением с РИА Новости член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) и профессор экономики университета "Аль-Азхар" в Газе Самир Абу Мудалала.

"Любая новая эскалация, особенно с учетом продолжающейся напряженности в отношениях с Ираном, должна рассматриваться в более широком контексте, связанном с перераспределением сил на мировом энергетическом рынке и геополитикой Ближнего Востока", - сказал он.