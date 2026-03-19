"Бросили вызов". План Ирана против США ошеломил Запад

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Иран разрушил план США и Израиля по проведению быстрой операции, такое мнение выразил британский дипломат в отставке Аластер Крук в статье для Strategic Culture.
"Иран отреагировал на подготовленный мозаичный план в течение часа после убийства аятоллы Хаменеи, нанеся удары по американским базам в Персидском заливе. Сообщается, что КСИР использовал старые баллистические ракеты и дроны производственного цикла 2012–2013 годов. Цель столь массового использования старых ракет и дронов явно заключалась в истощении запасов ракет-перехватчиков, хранящихся на американских базах в Персидском заливе", — говорится в публикации.
Вторым ударом, по мнению дипломата, стало энергетическое и экономическое давление, вызванное блокадой Ормузского пролива. Как пишет Крук, ослабление рынков равносильно ослаблению решимости Белого Дома.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.