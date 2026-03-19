Конфликт на Ближнем Востоке меняет приоритеты стран региона, заявил эксперт - РИА Новости, 19.03.2026
18:50 19.03.2026
Конфликт на Ближнем Востоке меняет приоритеты стран региона, заявил эксперт
Конфликт на Ближнем Востоке меняет приоритеты стран региона, заявил эксперт
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана вынуждает страны Ближнего Востока сокращать инвестиционные проекты и менять приоритеты финансовых расходов, таким в беседе с РИА Новости поделился глава Сирийского экономического совета "Аль-Нахда" Амир Диб.
"Эта война привела к пересмотру приоритетов расходов во многих странах региона. Некоторые государства, которые планировали расширять свои инвестиционные проекты, теперь сталкиваются с трудностями в обеспечении финансирования из-за нестабильной экономической ситуации", - сказал Диб.
В то же время, по словам эксперта, такие страны, как Турция и Катар, опираются на превентивные меры по накоплению финансовых резервов, чтобы укрепить свою способность противостоять возможным экономическим потрясениям.
По мнению собеседника агентства, ожидается, что колебания на энергетических рынках будут усиливаться на фоне продолжающейся напряженности между крупными странами в регионе. "При этом не видно быстрых перспектив политического урегулирования, что означает, что эта война продолжит оказывать влияние на мировую торговлю и экономику в течение длительного времени", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
