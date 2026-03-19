США уничтожили военные порты и подводный флот Ирана, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в четверг выступил с утверждением, что Соединенные Штаты уничтожили весь иранский подводный флот и вывели из строя военные порты исламской республики.

"Их подводные лодки - когда-то у них было 11 - уничтожены. Их военные порты разрушены", - сказал он в ходе брифинга о ходе операции "Эпическая ярость".