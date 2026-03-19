16:14 19.03.2026
Иран опроверг данные о назначении экс-министра обороны секретарем Совбеза
Иран опроверг данные о назначении экс-министра обороны секретарем Совбеза
Информация о назначении экс-министра обороны Хосейна Дехгана секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана не соответствует действительности,... РИА Новости, 19.03.2026
Иран опроверг данные о назначении экс-министра обороны секретарем Совбеза

Tasnim: новость о назначении Дехгана секретарем Совбеза Ирана является ложной

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости. Информация о назначении экс-министра обороны Хосейна Дехгана секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана не соответствует действительности, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на связанный с местными властями фонд угнетенных.
Ранее портал Didban сообщил о назначении Дехгана секретарем иранского Совбеза на место погибшего Али Лариджани.
"Новость о назначении Хосейна Дехгана секретарем Высшего совета национальной безопасности является ложной", - говорится в сообщении Tasnim.
Во вторник Израиль заявил, что в результате его удара в Тегеране был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также командир добровольческих сил "Басидж" Гулямрез Солеймани. Иранские власти официально подтвердили их гибель.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также верховный лидер страны Али Хаменеи.
