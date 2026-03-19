Министра разведки Ирана Хатиба похоронят в Тегеране 20 марта

ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости. Похороны министра разведки Ирана Исмаила Хатиба, погибшего в ходе конфликта с США и Израилем, пойдут в пятницу, сообщило ведомство, которое он возглавлял.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац 18 марта заявил, что Хатиб был убит. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки. После этого армия Ирана заявила, что атаковала министерство национальной безопасности Израиля в качестве мести за погибшего.
"Похороны мученика состоятся в пятницу в Тегеране", - говорится в заявлении министерства разведки, которое приводит агентство Fars.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В ходе конфликта были убиты представители военного и политического руководства Ирана, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
