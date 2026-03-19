Иран заявил об атаке на Министерство национальной безопасности Израиля - РИА Новости, 19.03.2026
13:43 19.03.2026 (обновлено: 14:25 19.03.2026)
Иран заявил об атаке на Министерство национальной безопасности Израиля
Иранские военные нанесли удар по Министерству нацбезопасности Израиля в ответ на убийство главы разведки ИРИ Исмаила Хатиба, заявила армия страны. РИА Новости, 19.03.2026
Иран заявил об атаке на Министерство национальной безопасности Израиля

Иран атаковал Министерство нацбезопасности Израиля в ответ на убийство Хатиба

ТЕГЕРАН, 19 мар — РИА Новости. Иранские военные нанесли удар по Министерству нацбезопасности Израиля в ответ на убийство главы разведки ИРИ Исмаила Хатиба, заявила армия страны.
"С сегодняшнего утра в качестве мести за кровь храбрых воинов (фрегата. — Прим. ред.) "Дена" и мученика Исмаила Хатиба беспилотниками армии Ирана были атакованы министерство внутренней безопасности сионистского врага в оккупированном Иерусалиме, а также 13-й канал, расположенный в Тель-Авиве", — привела ее слова IRIB.

Об убийстве Хатиба объявил накануне глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. Вечером во вторник в Тегеране также сообщили о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
Президент Масуд Пезешкиан пообещал противнику суровую месть. Утром в четверг КСИР сообщил, что нанес ракетные удары по 80 военным объектам в Израиле. Иран также анонсировал применение нового оружия в ближайшее время.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
