11:03 19.03.2026
В Иране казнили трех участников январских протестов
Три участника январских протестов в Иране были казнены за убийство двух сотрудников сил правопорядка, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 19.03.2026
ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости. Три участника январских протестов в Иране были казнены за убийство двух сотрудников сил правопорядка, передает иранское агентство Tasnim.
"Три осужденных, которые участвовали в январских беспорядках в Иране, были повешены за убийство двух сотрудников сил правопорядка", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что осужденные признали себя виновными в убийстве сотрудников сил правопорядка в ходе антиправительственных демонстраций, прошедших в январе в Иране. Кроме того, их обвинили в деятельности в интересах США и Израиля, указывается в сообщении агентства.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
