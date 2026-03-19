В США объяснили, почему боятся отправлять наземные войска в Иран

ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. США боятся отправлять наземные войска в Иран, поскольку понимают, что это может затянуть их в конфликт на многие годы, заявил в интервью РИА Новости известный американский правозащитник и автор книги "В защиту Ирана: записки из поездки американской делегации мира в Исламскую Республику" Фил Уилайто.
"США боятся отправлять наземные войска в Иран, как и на любую войну, поскольку знают, что это может затянуться на годы и американская общественность не примет это", - сказал Уилайто.
Он предположил, что в какой-то момент Вашингтон попросту провозгласит свою победу и прекратит войну с Ираном. Активист также предупредил, что использование тактического ядерного оружия станет ошибкой и будет опасно для всего мира.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных. Командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири в этот же день подчеркнул, что возможная атака Штатов на Харк, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, существенно отразится на стоимости нефти.
Во вторник замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде предупредил, что отправка США военных в Иран обернется для них конфликтом, аналогичным тому, с которым они столкнулись во Вьетнаме.