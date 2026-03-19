Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 19.03.2026 (обновлено: 11:24 19.03.2026)
"Фактически ослеп". На Западе заявили о драматических изменениях в Иране
"Фактически ослеп". На Западе заявили о драматических изменениях в Иране
Ни Соединенные Штаты, ни Израиль больше не способны сбивать ракеты Ирана, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 19.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081041778_0:68:2000:1193_1920x0_80_0_0_1ef8a0057e423713cab25b4da6e1ba56.jpg
https://ria.ru/20260318/ssha--2081293657.html
https://ria.ru/20260317/katastrofa-2081097000.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081041778_121:0:1860:1304_1920x0_80_0_0_e1b0cd5cb6a300ffcdc9b8a7f92b468a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Израиль, США, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана
"Фактически ослеп". На Западе заявили о драматических изменениях в Иране

Аналитик Джонсон: ни США, ни Израиль больше не могут сбивать иранские ракеты

© AP Photo / Hossein ZohrevandЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ни Соединенные Штаты, ни Израиль больше не способны сбивать ракеты Ирана, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Ни у израильтян, ни у США больше нет оборонительных ракет, способных сбивать иранские баллистические и крылатые ракеты. Это факт. <…> Иран вывел из строя американские радары на территории Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Иордании, <…> что лишило их возможности раннего предупреждения. Так что да, именно поэтому Израиль сейчас фактически ослеп. <…> Иран может спокойно наносить удары по любым целям в Израиле, не беспокоясь о системах ПВО", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Витязь на распутье. США выбирают из плохого и катастрофического
18 марта, 08:00
При этом Джонсон указал на просчеты западной разведки в отношении возможностей Ирана.
"Концепция противовоздушной обороны, на которую полагался Запад, была основана на предположении, что Иран будет запускать только одну или две ракеты. Никто не ожидал, что их будет 40, 50, 100", — пояснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Ближневосточная катастрофа, о которой все молчат
17 марта, 08:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала