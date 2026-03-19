"Фактически ослеп". На Западе заявили о драматических изменениях в Иране

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ни Соединенные Штаты, ни Израиль больше не способны сбивать ракеты Ирана, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Ни у израильтян, ни у США больше нет оборонительных ракет, способных сбивать иранские баллистические и крылатые ракеты. Это факт. <…> Иран вывел из строя американские радары на территории Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Иордании, <…> что лишило их возможности раннего предупреждения. Так что да, именно поэтому Израиль сейчас фактически ослеп. <…> Иран может спокойно наносить удары по любым целям в Израиле, не беспокоясь о системах ПВО", — отметил он.
При этом Джонсон указал на просчеты западной разведки в отношении возможностей Ирана.
"Концепция противовоздушной обороны, на которую полагался Запад, была основана на предположении, что Иран будет запускать только одну или две ракеты. Никто не ожидал, что их будет 40, 50, 100", — пояснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
