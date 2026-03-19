"Большой провал". На Западе запаниковали, узнав масштаб нового удара Ирана

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В итоге конфликта в Иране США придется уйти с Ближнего Востока, а Империя Запада распадется, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Если треть сырья застряла в Персидском заливе, а половина всех танкеров с СПГ — там же, нас может ждать серьезная проблема. <…> Нельзя исключать возможность, что цена за баррель нефти действительно поднимется до 380 или до 500 долларов — или кто знает, до каких высот. <…> Думаю, у нас большой провал. <…> И крушение продолжается", — отметил он.
Как считает Крайнер, в скором времени позиции Запада ослабнут как на Ближнем Востоке, так и в мире в целом.
"Совершенно нереалистично думать, что Трамп сможет контролировать Россию. И очевидно, что они теряют контроль над Ближним Востоком. <…> США в итоге будут вытеснены из региона. И вероятно, это произойдет сейчас. Я не вижу, как они могут этого избежать. <…> Мы станем свидетелями падения империи Запада, или Запад замкнется в себе, превратившись в блок, подобный бывшему советскому", — заключил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.