Американский эксперт считает, что Иран не был на грани получения ЯО

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Экс-начальник национального контртеррористического центра США Джо Кент утверждает, что Иран не находился на грани получения ядерного оружия на момент начала американской военной операции на Ближнем Востоке.
Во вторник Кент опубликовал заявление, в котором он сказал, что покидает свой пост, так как не согласен с американской военной операцией против Ирана. По мнению Кента, американское руководство стало жертвой дезинформационной кампании, целью которой было подтолкнуть США к конфликту с Ираном, который не представлял угрозы для Штатов.
Такер Карлсон сделал тревожное заявление об Иране и США
"Они не были (близки - ред.) три недели назад, когда всё это началось. И в июне тоже не были", - сказал Кент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечая на соответствующий вопрос.
В июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости напомнил, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.