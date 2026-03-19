"Просто сдадимся": в США рассказали о неожиданной угрозе из Ирана

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США не ожидали от иранского общества такой сплоченности, произошедшей после начала атак на государство, что угрожает Вашингтону серьезным ответом, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Думаете, они (иранцы. — Прим. ред.) просто скажут: "Вы убили наших лидеров? Ну, тогда мы просто сдадимся и разойдемся по домам"? Все имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о том, что именно происходит внутри Ирана: они сплачиваются, становятся еще более едиными против этой общей угрозы, которая нависла там над всеми, независимо от их политических взглядов. Поэтому, если вы думаете, что это ослабит их, скорее всего, произойдет обратное", — признался военный.
"Может захватить". Ответ Ирана вызвал ужас на Западе
18 марта, 16:06
По его словам, Соединенные Штаты, проводя агрессивную политику, впервые рискуют напороться на сопоставимые ответные действия со стороны другого государства.
"Мы (США. — Прим. ред.) продолжаем исходить из предположения, что за наши действия не будет никаких последствий, что мы можем делать все что хотим, а другая сторона просто вымрет. <…> Но послушайте, если ты приходишь с мечом, то ты однажды можешь от него и погибнуть", — добавил Дэвис.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.