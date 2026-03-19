17:05 19.03.2026
Премьер Ирака призвал НАТО не втягиваться в иранский конфликт
https://ria.ru/20260319/nato-2081658778.html
Премьер Ирака призвал НАТО не втягиваться в иранский конфликт

Ас-Судани: страны НАТО не должны втягиваться в конфликт Ирана с США и Израилем

© AP Photo / Jerome DelayПремьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани
© AP Photo / Jerome Delay
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани. Архивное фото
БЕЙРУТ, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани обратился к руководству НАТО с призывом не втягиваться в конфликт между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой, говорится в заявлении пресс-службы иракского правительства.
Ас-Судани в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рюте, в ходе которого обсуждалась ситуация в регионе и опасная эскалация войны против Ирана.
"Премьер-министр вновь подчеркнул необходимость того, чтобы страны альянса не вовлекались в эту войну, а прилагали все усилия для поддержки диалога и поиска дипломатического решения", - написано в заявлении.
Согласно документу, Рюте со своей стороны выразил признательность позиции Ирака и усилиям по защите дипломатических миссий, подтвердил конструктивное партнерство между НАТО и Ираком, а также продолжение работы с различными странами по прекращению войны.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО совершает очень глупую ошибку, отказывая Штатам в помощи в операции против Ирана. Он также заявил, что не удивлен такой позицией альянса, сравнив его с улицей с односторонним движением.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
НАТО усилила присутствие на восточном фланге, заявил Рютте
Вчера, 12:13
 
