Премьер Ирака призвал НАТО не втягиваться в иранский конфликт

БЕЙРУТ, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани обратился к руководству НАТО с призывом не втягиваться в конфликт между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой, говорится в заявлении пресс-службы иракского правительства.
"Премьер-министр вновь подчеркнул необходимость того, чтобы страны альянса не вовлекались в эту войну, а прилагали все усилия для поддержки диалога и поиска дипломатического решения", - написано в заявлении.
Согласно документу, Рюте со своей стороны выразил признательность позиции Ирака и усилиям по защите дипломатических миссий, подтвердил конструктивное партнерство между НАТО и Ираком, а также продолжение работы с различными странами по прекращению войны.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО совершает очень глупую ошибку, отказывая Штатам в помощи в операции против Ирана. Он также заявил, что не удивлен такой позицией альянса, сравнив его с улицей с односторонним движением.