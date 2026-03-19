Премьер Ирака призвал НАТО не втягиваться в иранский конфликт

БЕЙРУТ, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани обратился к руководству НАТО с призывом не втягиваться в конфликт между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой, говорится в заявлении пресс-службы иракского правительства.