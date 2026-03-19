У коррупционеров изъяли две тысячи объектов недвижимости в 2025 году

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. У коррупционеров в 2025 году изъяли 2 тысячи объектов недвижимости и иного имущества на 1,6 триллиона рублей, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.