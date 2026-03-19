Курды предупредили о восстановлении ИГ* на фоне атак на Иран, пишут СМИ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Командир курдского ополчения "пешмерга" Расул Омар Латиф предупредил, что группировка "Исламское государство"* восстанавливается в условиях конфликта вокруг Ирана, пишет газета Welt.
"В одном из редких интервью главнокомандующий североиракскими отрядами "пешмерга" заявил, что "Исламское государство"* уже вступило в фазу восстановления, что повлечет за собой фатальные последствия. Война с Ираном дестабилизирует регион и открывает террористическим организациям новые возможности", - говорится в материале.
Издание уточняет, что Расул Омар Латиф принимал непосредственное участие в борьбе с ИГ*.
По словам Латифа, боевики ИГ* "внимательно следят за происходящим" и "ждут удачного момента", чтобы вновь нанести удар. Командир отмечает, что, несмотря на рассредоточенность сил, террористическая группировка до сих пор имеет свои структуры в городах и может действовать в том числе через "спящие ячейки". Латиф также уточняет, что боевики активны в иракских городах Киркук, Мосул, Туз-Хурмату и в провинции Салах-эд-Дин. Как сообщает командир ополчения, зона действия ИГ* растягивается от расположенного в центре страны города Эр-Рамади до границы с Сирией.
Латиф указывает на то, что в 2014-2015 годах во время столкновений с ИГ* курдское ополчение получало поддержку от международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Тогда западные страны занимались военной подготовкой курдов и оказывали поддержку с воздуха. Латиф считает, что в случае восстановления ИГ* аналогичного ответа со стороны международного сообщества не последует.
Иранские военные после начала конфликта с США и Израилем 28 февраля периодически наносят удары по позициям "сепаратистов" и оппозиционных группировок в Иракском Курдистане, однако большая часть их приходится на Израиль и позиции США на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ