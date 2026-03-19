От IT-преступлений не возмещается и десятая часть ущерба, заявил Гуцан - РИА Новости, 19.03.2026
17:15 19.03.2026
От IT-преступлений не возмещается и десятая часть ущерба, заявил Гуцан
От IT-преступлений не возмещается и десятая часть ущерба, заявил Гуцан - РИА Новости, 19.03.2026
От IT-преступлений не возмещается и десятая часть ущерба, заявил Гуцан
От преступлений с использованием IT не возмещается и десятая часть причиненного ущерба, это почти 200 миллиардов рублей, похищенных у граждан, сообщил... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T17:15:00+03:00
2026-03-19T17:15:00+03:00
россия
россия, александр гуцан, генеральная прокуратура рф
Россия, Александр Гуцан, Генеральная прокуратура РФ
От IT-преступлений не возмещается и десятая часть ущерба, заявил Гуцан

Гуцан: от IT-преступлений не возмещается и десятая часть причиненного ущерба

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. От преступлений с использованием IT не возмещается и десятая часть причиненного ущерба, это почти 200 миллиардов рублей, похищенных у граждан, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.
Он отметил, что впервые зафиксировано сокращение деяний, совершенных с использованием информационных технологий. Гуцан добавил, что несмотря на то, что раскрываемость таких преступлений стала лучше, три четверти посягательств остались безнаказанными.
"Не возмещается и десятая часть причиненного ими ущерба, а это почти 200 миллиардов рублей, похищенных у наших сограждан", - сказал Гуцан.
Генпрокурор РФ подчеркнул, что в этой связи деятельность всех уполномоченных органов требует усиления.
Гуцан отметил рост возбуждения дел из-за непроверенных публикаций в СМИ
Вчера, 17:13
 
