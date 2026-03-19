От IT-преступлений не возмещается и десятая часть ущерба, заявил Гуцан

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. От преступлений с использованием IT не возмещается и десятая часть причиненного ущерба, это почти 200 миллиардов рублей, похищенных у граждан, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.