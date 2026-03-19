Гуцан отметил рост возбуждения дел из-за непроверенных публикаций в СМИ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Практика возбуждения дел на основе непроверенных публикаций в СМИ и социальных сетях нарастает в России, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.

"Нарастает практика возбуждения уголовных дел при очевидном отсутствии законных поводов и оснований. Порой лишь на основании непроверенных публикаций в СМИ и социальных сетях", - сказал Гуцан

Как следствие, отметил генпрокурор, почти на треть возросло число отмененных прокурорами постановлений о возбуждении уголовных дел.