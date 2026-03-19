Гуцан рассказал, сколько осужденных коррупционеров находятся в зоне СВО

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Порядка 1,1 тысячи осужденных коррупционеров находятся сейчас в зоне СВО, сказал генпрокурор России Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.