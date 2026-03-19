Рейтинг@Mail.ru
Гуцан заявил о росте выявленных в России коррупционных преступлений - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/gutsan-2081754574.html
Гуцан заявил о росте выявленных в России коррупционных преступлений
Гуцан заявил о росте выявленных в России коррупционных преступлений - РИА Новости, 19.03.2026
Гуцан заявил о росте выявленных в России коррупционных преступлений
Рост выявленных коррупционных преступлений фиксируется в России пять лет подряд, их общее число превысило 43 тысячи, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан в... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T17:08:00+03:00
2026-03-19T17:08:00+03:00
россия
курганская область
александр гуцан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20260319/putin-2081737355.html
россия
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курганская область, александр гуцан
Россия, Курганская область, Александр Гуцан
Гуцан заявил о росте выявленных в России коррупционных преступлений

Гуцан: в РФ пятый год подряд фиксируют рост раскрытия коррупционных преступлений

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Рост выявленных коррупционных преступлений фиксируется в России пять лет подряд, их общее число превысило 43 тысячи, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.
"Пятый год подряд мы фиксируем рост выявленных коррупционных преступлений. Их общее количество превысило 43 тысячи", - сказал Гуцан.
Он отметил, что более трети коррупционных преступлений совершены в крупном и особо крупном размере и в составе организованных групп. При этом, по его словам, в отдельных субъектах сотрудники оперативных и следственных подразделений до сих пор сосредоточены на выявлении мелких взяток.
"Обращаю внимание на это прокуроров Карачаево-Черкесской Республики, Астраханской, Волгоградской, Курганской областей. И требую принятия незамедлительных мер по корректировке их работы", - добавил генпрокурор.
РоссияКурганская областьАлександр Гуцан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала