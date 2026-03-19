Гуцан заявил о росте выявленных в России коррупционных преступлений

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Рост выявленных коррупционных преступлений фиксируется в России пять лет подряд, их общее число превысило 43 тысячи, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.

Он отметил, что более трети коррупционных преступлений совершены в крупном и особо крупном размере и в составе организованных групп. При этом, по его словам, в отдельных субъектах сотрудники оперативных и следственных подразделений до сих пор сосредоточены на выявлении мелких взяток.