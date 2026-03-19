https://ria.ru/20260319/gutsan-2081754574.html
Гуцан заявил о росте выявленных в России коррупционных преступлений
Рост выявленных коррупционных преступлений фиксируется в России пять лет подряд, их общее число превысило 43 тысячи, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан в... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T17:08:00+03:00
россия
курганская область
александр гуцан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20260319/putin-2081737355.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Гуцан: в РФ пятый год подряд фиксируют рост раскрытия коррупционных преступлений
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Рост выявленных коррупционных преступлений фиксируется в России пять лет подряд, их общее число превысило 43 тысячи, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.
"Пятый год подряд мы фиксируем рост выявленных коррупционных преступлений. Их общее количество превысило 43 тысячи", - сказал Гуцан
Он отметил, что более трети коррупционных преступлений совершены в крупном и особо крупном размере и в составе организованных групп. При этом, по его словам, в отдельных субъектах сотрудники оперативных и следственных подразделений до сих пор сосредоточены на выявлении мелких взяток.
"Обращаю внимание на это прокуроров Карачаево-Черкесской Республики, Астраханской, Волгоградской, Курганской областей
. И требую принятия незамедлительных мер по корректировке их работы", - добавил генпрокурор.