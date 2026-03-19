Число вовлеченных в терроризм подростков кратно возросло, заявил Гуцан

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В России в 2025 году кратно возросло число подростков, вовлеченных в террористические преступления, они приобретают все более агрессивные формы, заявил генпрокурор России Александр Гуцан на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам 2025 года.