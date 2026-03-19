Число подростковых преступлений выросло на десять процентов, заявил Гуцан

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Число подростковых преступлений в 2025 году выросло на 10%, в том числе числе особо тяжких - на половину, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.