Гуцан рассказал о выплатах долгов по зарплате за 2025 год

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Почти 30 миллиардов рублей долгов по зарплате было погашено в 2025 году, в том числе на предприятиях-банкротах, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан.

"За прошлый год по нашим требованиям погашено почти 30 миллиардов рублей долгов по заработной плате, в том числе на предприятиях-банкротах", - сказал генпрокурор.