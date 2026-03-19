Гуцан рассказал, кто втягивает детей в совершение преступлений - РИА Новости, 19.03.2026
Детей в совершение преступлений втягивают профессионально подготовленные военные психологи, цель которых - нанести максимальный урон России, заявил генпрокурор... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T16:48:00+03:00
россия
александр гуцан
генеральная прокуратура рф
Гуцан: детей в совершение преступлений втягивают военные психологи
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Детей в совершение преступлений втягивают профессионально подготовленные военные психологи, цель которых - нанести максимальный урон России, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.
Он отметил, что причину роста подростковой преступности прокуроры, как правило, связывают с просчетами субъектов профилактики, однако в настоящее время эти оценки не могут базироваться только на прежних стандартах.
"Детей наших втягивают в совершение противоправных действий не "дворовые хулиганы", а профессионально подготовленные люди, военные психологи, цель которых - нанести максимальный урон нашей стране и ущерб подрастающему поколению", - сказал Гуцан
Он поручил отраслевому подразделению совместно с органами безопасности и другими ведомствами реализовать комплекс мер, направленных на снижение вовлеченности молодежи в криминальную среду.
"Прокурорам субъектов с привлечением профильных специалистов поручаю проверить безопасность пребывания детей в учебных заведениях, качество работы психологов по выявлению подростков группы риска, а также социальных педагогов – по воспитанию и духовно-нравственному развитию учеников", - добавил генпрокурор РФ
Он призвал незамедлительно реагировать на все случаи сокрытия внутришкольных проблем и конфликтов.