https://ria.ru/20260319/gutsan-2081748564.html
Гуцан раскритиковал трудоустройство вернувшихся участников СВО в регионах
Гуцан раскритиковал трудоустройство вернувшихся участников СВО в регионах - РИА Новости, 19.03.2026
Гуцан раскритиковал трудоустройство вернувшихся участников СВО в регионах
Прокурорские проверки центров занятости показали, что работой обеспечивались меньше половины вернувшихся участников СВО, обратившихся за помощью, сообщил... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T16:47:00+03:00
2026-03-19T16:47:00+03:00
2026-03-19T17:05:00+03:00
общество
россия
александр гуцан
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081750099_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49f75521697b9bdd5a46e37c240e6122.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081750099_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_111273cbb1177f6dc67b1e4726d8bc86.jpg
Гуцан раскритиковал трудоустройство в регионах вернувшихся участников СВО
"Ситуацию, когда лишившемуся в бою стопы инвалиду предлагают стать дворником, кроме как издевательством никак не назвать"
Менее половины обратившихся в центры занятости бойцов СВО получали работу в 2025-м, заявил генпрокурор Гуцан.
Кроме того, по его словам, в отдельных регионах России не налажено профессиональное переобучение, работодатели не извещались о выделенных федеральных субсидиях.
2026-03-19T16:47
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр гуцан, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Александр Гуцан, Генеральная прокуратура РФ
Гуцан раскритиковал трудоустройство вернувшихся участников СВО в регионах
Гуцан: менее половины обратившихся в центры занятости бойцов СВО получали работу
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прокурорские проверки центров занятости показали, что работой обеспечивались меньше половины вернувшихся участников СВО, обратившихся за помощью, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан.
"Проверки центров занятости показали, что работой обеспечивались меньше половины обратившихся за помощью вернувшихся участников СВО", - сказал Гуцан
на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры
по итогам 2025 года.
Он добавил, что в отдельных регионах России
не налажено профессиональное переобучение, работодатели не извещались о выделенных федеральных субсидиях.
Также, как отметил генпрокурор РФ, прокурорского реагирования потребовали длительный подбор вакансий, направление на работу без учета квалификации и состояния здоровья, а порой и вопреки здравому смыслу.
"Ситуацию, когда лишившемуся в бою стопы инвалиду предлагают стать дворником, кроме как издевательством никак не назвать. Считаю, что в таких случаях нужно ставить вопрос о профпригодности самих сотрудников службы занятости", - отметил Гуцан.