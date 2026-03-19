Гуцан раскритиковал трудоустройство вернувшихся участников СВО в регионах - РИА Новости, 19.03.2026
16:47 19.03.2026 (обновлено: 17:05 19.03.2026)
Гуцан раскритиковал трудоустройство вернувшихся участников СВО в регионах
Гуцан раскритиковал трудоустройство в регионах вернувшихся участников СВО
"Ситуацию, когда лишившемуся в бою стопы инвалиду предлагают стать дворником, кроме как издевательством никак не назвать" Менее половины обратившихся в центры занятости бойцов СВО получали работу в 2025-м, заявил генпрокурор Гуцан. Кроме того, по его словам, в отдельных регионах России не налажено профессиональное переобучение, работодатели не извещались о выделенных федеральных субсидиях.
Гуцан: менее половины обратившихся в центры занятости бойцов СВО получали работу

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прокурорские проверки центров занятости показали, что работой обеспечивались меньше половины вернувшихся участников СВО, обратившихся за помощью, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан.
"Проверки центров занятости показали, что работой обеспечивались меньше половины обратившихся за помощью вернувшихся участников СВО", - сказал Гуцан на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам 2025 года.
Он добавил, что в отдельных регионах России не налажено профессиональное переобучение, работодатели не извещались о выделенных федеральных субсидиях.
Также, как отметил генпрокурор РФ, прокурорского реагирования потребовали длительный подбор вакансий, направление на работу без учета квалификации и состояния здоровья, а порой и вопреки здравому смыслу.
"Ситуацию, когда лишившемуся в бою стопы инвалиду предлагают стать дворником, кроме как издевательством никак не назвать. Считаю, что в таких случаях нужно ставить вопрос о профпригодности самих сотрудников службы занятости", - отметил Гуцан.
