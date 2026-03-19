Гуцан раскритиковал трудоустройство вернувшихся участников СВО в регионах

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прокурорские проверки центров занятости показали, что работой обеспечивались меньше половины вернувшихся участников СВО, обратившихся за помощью, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан.

"Проверки центров занятости показали, что работой обеспечивались меньше половины обратившихся за помощью вернувшихся участников СВО", - сказал Гуцан на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам 2025 года.

Он добавил, что в отдельных регионах России не налажено профессиональное переобучение, работодатели не извещались о выделенных федеральных субсидиях.

Также, как отметил генпрокурор РФ, прокурорского реагирования потребовали длительный подбор вакансий, направление на работу без учета квалификации и состояния здоровья, а порой и вопреки здравому смыслу.