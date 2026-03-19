Гутерреш призвал США, Израиль и Иран закончить войну

БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал США и Израиль положить конец войне с Ираном, "которая рискует полностью выйти из-под контроля", а Исламскую Республику – прекратить атаки на соседние страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"У меня есть два послания. Сначала – к США и Израилю: настало время положить конец этой войне, которая рискует полностью выйти из-под контроля, причиняет огромные страдания мирному населению и оказывает крайне негативное влияние на мировую экономику, с потенциально трагическими последствиями, особенно для наименее развитых стран", – сказал он журналистам в преддверии саммита ЕС.
"Второе - Ирану: прекратите атаковать своих соседей. Они никогда не были сторонами этого конфликта", – продолжил Гутерреш.
Генсек ООН также отметил, что ситуация в Ормузском проливе причиняет огромную боль множеству людей по всему миру, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.