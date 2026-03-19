Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш призвал США, Израиль и Иран закончить войну
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 19.03.2026
Гутерреш призвал США, Израиль и Иран закончить войну
в мире
сша
иран
израиль
антониу гутерреш
оон
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979934850_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75ed272ef4a28abcd4f63768418bf1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Гутерреш: война в Иране должна прекратиться и не затрагивать другие страны

© POOL | Перейти в медиабанкГенсекретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал США и Израиль положить конец войне с Ираном, "которая рискует полностью выйти из-под контроля", а Исламскую Республику – прекратить атаки на соседние страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"У меня есть два послания. Сначала – к США и Израилю: настало время положить конец этой войне, которая рискует полностью выйти из-под контроля, причиняет огромные страдания мирному населению и оказывает крайне негативное влияние на мировую экономику, с потенциально трагическими последствиями, особенно для наименее развитых стран", – сказал он журналистам в преддверии саммита ЕС.
"Второе - Ирану: прекратите атаковать своих соседей. Они никогда не были сторонами этого конфликта", – продолжил Гутерреш.
Генсек ООН также отметил, что ситуация в Ормузском проливе причиняет огромную боль множеству людей по всему миру, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала