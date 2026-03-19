Генпрокуратура намерена наращивать усилия по борьбе с коррупцией

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Генпрокуратура РФ будет наращивать усилия, чтобы нечистые на руку "мздоимцы" в полной мере осознали бессмысленность незаконного обогащения, заявил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.

Он добавил, что сейчас общество особенно остро реагирует на казнокрадство и продажность части чиновников, поэтому важно, чтобы изобличенные в коррупции лица не избегали наказания и не использовали свои связи и средства для незаконного освобождения, например, условно-досрочно или по болезни.