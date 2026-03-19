В Госдуму внесли проект о защите россиян, арестованных за рубежом

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о праве привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов.

"Проект федерального закона <...> разработан в целях защиты прав граждан Российской Федерации в случае их ареста (удержания), уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия Российской Федерации", — говорится в документе .

В пояснительной записке отмечается, что президент прибегает к мерам по защите страны и россиян в случае принятия иностранными и международными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам и основам публичного правопорядка России.