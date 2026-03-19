Госдума не поддержала скидку по транспортному налогу за аккуратное вождение

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении скидки в 50% по транспортному налогу для водителей, которые в течение года не привлекались к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Документ внесен группой депутатов из фракции "Новые люди". Он позволяет гражданам уплачивать транспортный налог в размере 50% в отношении каждого транспортного средства, если в течение года они не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения. По мнению разработчиков, это будет мотивировать водителей быть более ответственными и осторожными на дорогах.

Однако против принятия выступили комитет Госдумы по бюджету и налогом, правительство и Счетная палата РФ . Бюджетный комитет, в частности, обратил внимание, что вопросы стимулирования автовладельцев к соблюдению правил дорожного движения не относятся к предмету правового регулирования Налогового кодекса, в который законопроектом предлагаются изменения.

Кроме того, в случае принятия предлагаемых изменений "возможно возникновение коррупционной составляющей, создающей предпосылки совершения неправомерных действий для избежания привлечения к ответственности за нарушение правил дорожного движения в целях сохранения налоговой льготы", сказано в заключении комитета.

Правительство считает, что возможность получения налоговых льгот не должна увязываться с правомерностью поведения участников дорожного движения. Также оно обратило внимание, что реализация законопроекта может привести к выпадению доходов региональных бюджетов, при этом в финансово-экономическом обосновании источники их компенсации не определены.