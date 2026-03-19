16:17 19.03.2026 (обновлено: 16:18 19.03.2026)
Госдума не поддержала скидку по транспортному налогу за аккуратное вождение
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Тверской улице в Москве
Автомобильное движение на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении скидки в 50% по транспортному налогу для водителей, которые в течение года не привлекались к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Документ внесен группой депутатов из фракции "Новые люди". Он позволяет гражданам уплачивать транспортный налог в размере 50% в отношении каждого транспортного средства, если в течение года они не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения. По мнению разработчиков, это будет мотивировать водителей быть более ответственными и осторожными на дорогах.
Однако против принятия выступили комитет Госдумы по бюджету и налогом, правительство и Счетная палата РФ. Бюджетный комитет, в частности, обратил внимание, что вопросы стимулирования автовладельцев к соблюдению правил дорожного движения не относятся к предмету правового регулирования Налогового кодекса, в который законопроектом предлагаются изменения.
Кроме того, в случае принятия предлагаемых изменений "возможно возникновение коррупционной составляющей, создающей предпосылки совершения неправомерных действий для избежания привлечения к ответственности за нарушение правил дорожного движения в целях сохранения налоговой льготы", сказано в заключении комитета.
Правительство считает, что возможность получения налоговых льгот не должна увязываться с правомерностью поведения участников дорожного движения. Также оно обратило внимание, что реализация законопроекта может привести к выпадению доходов региональных бюджетов, при этом в финансово-экономическом обосновании источники их компенсации не определены.
Счетная палата в свою очередь полагает, что в сегодняшней ситуации, когда расходы государства, в том числе на социальные обязательства, возрастают, предложения, влекущие выпадение доходов бюджетов, не могут быть поддержаны без определения источников их компенсации. Также она напомнила, что субъекты РФ вправе в случае необходимости самостоятельно устанавливать льготы для отдельных категорий налогоплательщиков.
