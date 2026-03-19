В Госдуме предложили запретить продавать бензин несовершеннолетним - РИА Новости, 19.03.2026
04:21 19.03.2026
В Госдуме предложили запретить продавать бензин несовершеннолетним
В Госдуме предложили запретить продавать бензин несовершеннолетним - РИА Новости, 19.03.2026
В Госдуме предложили запретить продавать бензин несовершеннолетним
Депутат Госдумы Сергей Колунов в разговоре с РИА Новости предложил запретить продавать бензин несовершеннолетним на всей территории России. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T04:21:00+03:00
2026-03-19T04:21:00+03:00
общество
россия
московская область (подмосковье)
сергей колунов
госдума рф
единая россия
московская областная дума
россия
московская область (подмосковье)
общество, россия, московская область (подмосковье), сергей колунов, госдума рф, единая россия, московская областная дума
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Колунов, Госдума РФ, Единая Россия, Московская областная дума
В Госдуме предложили запретить продавать бензин несовершеннолетним

РИА Новости: Колунов предложил запретить продавать бензин несовершеннолетним

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов в разговоре с РИА Новости предложил запретить продавать бензин несовершеннолетним на всей территории России.
Парламентарий отметил, что фракция "Единая Россия" в Мособлдуме подготовила законопроект, призванный запретить продажу топлива - бензина и дизеля - несовершеннолетним. Если проект примут, то продажа топлива лицам до 18 лет будет запрещена на всей территории Подмосковья, что позволит сократить количество питбайков на улицах, объяснил он.
"Было бы правильным принять такой закон в масштабах всей страны в случае, если он докажет свою эффективность. Подмосковье как раз может стать пилотным регионом", - сказал Колунов.
Он добавил, что люди часто жалуются именно на подростков, которые рассекают на питбайках, нарушая правила дорожного движения, выезжая на дороги общего пользования, умышленно шумят, создают аварийные ситуации.
"Только за прошлый 2025 год в России в ДТП с питбайками пострадало более двух тысяч человек, погибло более 30 подростков. Количество аварий выросло на 30%, параллельно с этим продажи питбайков увеличились в три раза", - подчеркнул депутат.
Питбайки - это мотоциклы из категории спортинвентаря, для управления которыми не требуются водительские права.
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей КолуновГосдума РФЕдиная РоссияМосковская областная дума
 
 
