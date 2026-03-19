В Госдуме предложили запретить продавать бензин несовершеннолетним

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов в разговоре с РИА Новости предложил запретить продавать бензин несовершеннолетним на всей территории России.

Он добавил, что люди часто жалуются именно на подростков, которые рассекают на питбайках, нарушая правила дорожного движения, выезжая на дороги общего пользования, умышленно шумят, создают аварийные ситуации.