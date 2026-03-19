Главы МИД арабских стран призвали к деэскалации в ситуации с Ираном

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств 12 стран провели консультации в Эр-Рияде, по итогам которых призвали к деэскалации в ситуации с Ираном.

"Эти атаки ( Ирана ) не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах", - говорится в коммюнике.

Также подтверждается право государств на самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН , отмечается в заявлении.

Страны призвали Иран прекратить атаки с использованием баллистических ракет, беспилотников, которые, по их утверждениям, нацелены на гражданские объекты, в том числе объекты нефтяной инфраструктуры.

"Необходимо незамедлительно остановить атаки, соблюдать международное право, гуманитарное право и принципы добрососедства. Это должно стать первым шагом на пути к деэскалации, восстановлению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в документе.

При этом главы МИД указали, что будущее отношений с Ираном зависит от его уважения суверенитета государств, невмешательства в их внутренние дела, ненападения на их территории, а также воздержания от использования и развития военного потенциала для угрозы странам региона.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия созвала в ночь со среды на четверг в Эр-Рияде консультации глав МИД арабских и исламских стран для обсуждения укрепления региональной безопасности,

Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Сирии и Турции. Помимо Саудовской Аравии во встрече приняли участие главы дипломатических ведомств Азербайджана