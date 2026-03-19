Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД арабских стран призвали к деэскалации в ситуации с Ираном - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 19.03.2026 (обновлено: 10:53 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/glavy-2081613902.html
Главы МИД арабских стран призвали к деэскалации в ситуации с Ираном
Главы МИД арабских стран призвали к деэскалации в ситуации с Ираном - РИА Новости, 19.03.2026
Главы МИД арабских стран призвали к деэскалации в ситуации с Ираном
Главы внешнеполитических ведомств 12 стран провели консультации в Эр-Рияде, по итогам которых призвали к деэскалации в ситуации с Ираном. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T09:32:00+03:00
2026-03-19T10:53:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948885127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9440d3f5124ebba3be51bae5fa4730a.jpg
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948885127_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_435fd7cf48d089bdb0b1657eacee3d86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Главы МИД арабских стран призвали к деэскалации в ситуации с Ираном

Главы МИД 12 стран Ближнего Востока призвали к деэскалации в ситуации с Ираном

© AP Photo / Nariman El-MoftyЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Эр-Рияд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств 12 стран провели консультации в Эр-Рияде, по итогам которых призвали к деэскалации в ситуации с Ираном.
"Эти атаки (Ирана) не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах", - говорится в коммюнике.
Также подтверждается право государств на самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН, отмечается в заявлении.
Страны призвали Иран прекратить атаки с использованием баллистических ракет, беспилотников, которые, по их утверждениям, нацелены на гражданские объекты, в том числе объекты нефтяной инфраструктуры.
"Необходимо незамедлительно остановить атаки, соблюдать международное право, гуманитарное право и принципы добрососедства. Это должно стать первым шагом на пути к деэскалации, восстановлению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в документе.
При этом главы МИД указали, что будущее отношений с Ираном зависит от его уважения суверенитета государств, невмешательства в их внутренние дела, ненападения на их территории, а также воздержания от использования и развития военного потенциала для угрозы странам региона.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия созвала в ночь со среды на четверг в Эр-Рияде консультации глав МИД арабских и исламских стран для обсуждения укрепления региональной безопасности,
Помимо Саудовской Аравии во встрече приняли участие главы дипломатических ведомств Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Сирии и Турции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. При этом Тегеран заверяет, что целями его ответных ударов становятся исключительно объекты, которые используются для атаки на исламскую республику. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
В миреИранСШАТегеран (город)Амир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала