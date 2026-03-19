Главы МИД арабских стран призвали к деэскалации в ситуации с Ираном
Главы МИД арабских стран призвали к деэскалации в ситуации с Ираном - РИА Новости, 19.03.2026
Главы МИД арабских стран призвали к деэскалации в ситуации с Ираном
Главы внешнеполитических ведомств 12 стран провели консультации в Эр-Рияде, по итогам которых призвали к деэскалации в ситуации с Ираном. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T09:32:00+03:00
2026-03-19T09:32:00+03:00
2026-03-19T10:53:00+03:00
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Главы МИД арабских стран призвали к деэскалации в ситуации с Ираном
Главы МИД 12 стран Ближнего Востока призвали к деэскалации в ситуации с Ираном
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств 12 стран провели консультации в Эр-Рияде, по итогам которых призвали к деэскалации в ситуации с Ираном.
"Эти атаки (Ирана
) не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах", - говорится в коммюнике.
Также подтверждается право государств на самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН
, отмечается в заявлении.
Страны призвали Иран прекратить атаки с использованием баллистических ракет, беспилотников, которые, по их утверждениям, нацелены на гражданские объекты, в том числе объекты нефтяной инфраструктуры.
"Необходимо незамедлительно остановить атаки, соблюдать международное право, гуманитарное право и принципы добрососедства. Это должно стать первым шагом на пути к деэскалации, восстановлению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в документе.
При этом главы МИД указали, что будущее отношений с Ираном зависит от его уважения суверенитета государств, невмешательства в их внутренние дела, ненападения на их территории, а также воздержания от использования и развития военного потенциала для угрозы странам региона.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия
созвала в ночь со среды на четверг в Эр-Рияде консультации глав МИД арабских и исламских стран для обсуждения укрепления региональной безопасности,
Помимо Саудовской Аравии во встрече приняли участие главы дипломатических ведомств Азербайджана
, Бахрейна
, Египта
, Иордании
, Катара
, Кувейта
, Ливана
, ОАЭ
, Пакистана
, Сирии
и Турции
.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. При этом Тегеран заверяет, что целями его ответных ударов становятся исключительно объекты, которые используются для атаки на исламскую республику. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани
, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.