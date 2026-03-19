23:56 19.03.2026
Каллас сравнила конфликт в Иране с любовной историей, пишут СМИ
Каллас сравнила конфликт в Иране с любовной историей, пишут СМИ
Politico: Каллас сравнила конфликт в Иране с любовной историей

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас, обсуждая возможную вовлеченность ЕС для решения кризиса на Ближнем Востоке, сравнила конфликт в Иране с "любовной историей", предупредив, что из нее будет сложно выбраться, отмечает издание Politico со ссылкой на двух неназванных дипломатов.
По данным издания, Каллас предупредила мировых лидеров во время саммита в четверг, что Евросоюз может легко попасть в "токсичный конфликт" на Ближнем Востоке, из которого будет трудно выбраться.
"Развязывание войны - это как любовная история: легко в нее попасть, но сложно выбраться", - цитируют Каллас изданию два дипломата.
Как добавляет издание, Каллас также подчеркнула важность защиты своих интересов для ЕС на Ближнем Востоке, но подчеркнула, что у блока мало желания расширять миссию Aspides, которая сейчас действует в Красном море.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
