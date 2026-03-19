21:56 19.03.2026
Глава Россельхознадзора назвал единственный способ остановить пастереллез
Глава Россельхознадзора назвал единственный способ остановить пастереллез
Пастереллез в Новосибирской области фактически с элементами мутации, поэтому быстрое изъятие и уничтожение больных и подозрительных животных было единственным... РИА Новости, 19.03.2026
новосибирская область
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
происшествия
Новосибирская область, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Происшествия
Глава Россельхознадзора назвал единственный способ остановить пастереллез

Глава Россельхознадзора Данкверт: пастереллез в Новосибирской области мутирует

© РИА Новости / Александр Кряжев | Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пастереллез в Новосибирской области фактически с элементами мутации, поэтому быстрое изъятие и уничтожение больных и подозрительных животных было единственным способом остановить распространение болезни, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах.
"В Новосибирской области мы увидели нетипичную ситуацию. Болезнь повела себя агрессивнее, чем обычно, фактически с элементами мутации. Это показали лабораторные исследования собранного биоматериала. В такой ситуации единственный способ остановить распространение - быстрое изъятие и уничтожение больных и подозрительных животных, как это делается во всем мире", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".
"Это тяжелое решение, но оно принято для того, чтобы не погибло в разы больше скота и чтобы инфекция не вышла за пределы региона", - добавил Данкверт.
Губернатор Новосибирской области рассказал о первых очагах пастереллеза
Вчера, 09:39
 
