Глава Россельхознадзора назвал единственный способ остановить пастереллез

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пастереллез в Новосибирской области фактически с элементами мутации, поэтому быстрое изъятие и уничтожение больных и подозрительных животных было единственным способом остановить распространение болезни, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах.
"В Новосибирской области мы увидели нетипичную ситуацию. Болезнь повела себя агрессивнее, чем обычно, фактически с элементами мутации. Это показали лабораторные исследования собранного биоматериала. В такой ситуации единственный способ остановить распространение - быстрое изъятие и уничтожение больных и подозрительных животных, как это делается во всем мире", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".
"Это тяжелое решение, но оно принято для того, чтобы не погибло в разы больше скота и чтобы инфекция не вышла за пределы региона", - добавил Данкверт.