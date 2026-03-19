Рейтинг@Mail.ru
Главу подмосковного Звездного городка обвинили в получении еще шести взяток
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/glava-2081806974.html
Главу подмосковного Звездного городка обвинили в получении еще шести взяток
Главе подмосковного городского округа Звездный городок предъявлено обвинение в получении еще шести взяток, следствие ходатайствует об его аресте, сообщили в ГСУ РИА Новости, 19.03.2026
происшествия
звездный городок
россия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20260316/sud-2080944817.html
звездный городок
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Главе подмосковного городского округа Звездный городок предъявлено обвинение в получении еще шести взяток, следствие ходатайствует об его аресте, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
Московской области главе ЗАТО городского округа Звездный городок предъявлено обвинение в получении еще шести взяток, и следствие ходатайствует об его аресте... В ходе расследования была установлена причастность главы городского округа к получению еще шести взяток, по данному факту возбуждено уголовное дело и предъявлено соответствующее обвинение (подпункты "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ – 3 эпизода и части 6 статьи 290 УК РФ – 3 эпизода)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.
Следствие ходатайствует перед судом об аресте главы Звездного городка. Остальным соучастникам соответствующие обвинения уже предъявлены и меры пресечения избраны.
Как ранее заявила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, уголовное дело о коррупции возбуждено против первого заместителя главы подмосковного Звездного городка и шести его сообщников. Следствием установлено, что с 2023 года по 2025 год мэр и его заместитель получили от четырех коммерсантов лично и через посредников шесть взяток за покровительство по муниципальным контрактам. Общая сумма взяток превысила 9,9 миллиона рублей.
В январе старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что мэру подмосковного Звездного городка предъявлено обвинение в получении взятки в размере 365 тысяч рублей от коммерсанта через посредников. По версии следствия, он получил деньги за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения контракта.
ПроисшествияЗвездный городокРоссияМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала