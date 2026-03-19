Главу подмосковного Звездного городка обвинили в получении еще шести взяток

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Главе подмосковного городского округа Звездный городок предъявлено обвинение в получении еще шести взяток, следствие ходатайствует об его аресте, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

В январе старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что мэру подмосковного Звездного городка предъявлено обвинение в получении взятки в размере 365 тысяч рублей от коммерсанта через посредников. По версии следствия, он получил деньги за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения контракта.