Главу подмосковного Звездного городка обвинили в получении еще шести взяток
2026-03-19T20:15:00+03:00
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
https://ria.ru/20260316/sud-2080944817.html
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Главе подмосковного городского округа Звездный городок предъявлено обвинение в получении еще шести взяток, следствие ходатайствует об его аресте, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
"В Московской области
главе ЗАТО городского округа Звездный городок
предъявлено обвинение в получении еще шести взяток, и следствие ходатайствует об его аресте... В ходе расследования была установлена причастность главы городского округа к получению еще шести взяток, по данному факту возбуждено уголовное дело и предъявлено соответствующее обвинение (подпункты "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ
– 3 эпизода и части 6 статьи 290 УК РФ – 3 эпизода)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max
.
Следствие ходатайствует перед судом об аресте главы Звездного городка. Остальным соучастникам соответствующие обвинения уже предъявлены и меры пресечения избраны.
Как ранее заявила старший помощник руководителя областного главка СК
РФ Ольга Врадий
, уголовное дело о коррупции возбуждено против первого заместителя главы подмосковного Звездного городка и шести его сообщников. Следствием установлено, что с 2023 года по 2025 год мэр и его заместитель получили от четырех коммерсантов лично и через посредников шесть взяток за покровительство по муниципальным контрактам. Общая сумма взяток превысила 9,9 миллиона рублей.
В январе старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что мэру подмосковного Звездного городка предъявлено обвинение в получении взятки в размере 365 тысяч рублей от коммерсанта через посредников. По версии следствия, он получил деньги за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения контракта.