В ДНР снимут фильм о Герое России Сергее Ярашеве
04:12 19.03.2026
В ДНР снимут фильм о Герое России Сергее Ярашеве
В ДНР снимут фильм о Герое России Сергее Ярашеве
Дарья Буймова
В ДНР снимут фильм о Герое России Сергее Ярашеве

Съемки фильма о Герое России Ярашеве начнутся весной 2027 года

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Съемки фильма о Герое России Сергее Ярашеве, который 68 дней удерживал позицию в Гришино в Донецкой Народной Республике, начнутся весной 2027 года, сообщил РИА Новости источник, близкий к кинопроизводству.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что о Ярашеве планируют снять полнометражный фильм.
"Первый сценарий появится ближе к осени, после чего мы начнем подбирать актерский состав. Кто сыграет главного героя - пока неизвестно. Думаю, что съемочный процесс начнется весной 2027 года", - сказал собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России. Боец в одиночку на протяжении 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР. Сейчас рядовой проходит лечение в московском госпитале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин докладывал Путину, что боец лишился ступней из-за обморожения.
