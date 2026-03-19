В ДНР снимут фильм о Герое России Сергее Ярашеве

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Съемки фильма о Герое России Сергее Ярашеве, который 68 дней удерживал позицию в Гришино в Донецкой Народной Республике, начнутся весной 2027 года, сообщил РИА Новости источник, близкий к кинопроизводству.

"Первый сценарий появится ближе к осени, после чего мы начнем подбирать актерский состав. Кто сыграет главного героя - пока неизвестно. Думаю, что съемочный процесс начнется весной 2027 года", - сказал собеседник агентства.