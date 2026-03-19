Российские геологи оценили перспективы внедрения ИИ в геологоразведку
https://ria.ru/20260304/neyroset-2078349222.html
https://ria.ru/20251223/issledovanie-2064043884.html
https://ria.ru/20260211/ii-2073550861.html
Российские геологи оценили перспективы внедрения ИИ в геологоразведку

© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанкГеологи в таежном лесу Хабаровского края
Геологи в таежном лесу Хабаровского края. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в российскую геологоразведку меняет отрасль, поскольку он используется в качестве мощного инструмента и помогает оптимизировать процессы, а также в будущем повысит точность прогнозов при геологоразведочных работах, однако ключевые решения должны оставаться за человеком, сообщили РИА Новости в Институте Карпинского.
"Важно понимать, что ИИ пока остается лишь инструментом в руках геолога. Алгоритмы могут находить скрытые закономерности, но не способны интерпретировать их с точки зрения геологии. ИИ не понимает контекста, а лишь видит корреляции. Геолог создает модель, а ИИ помогает ее проверить, но не может заменить эксперта в анализе уникальных геологических процессов", - приводится комментарий заместителя директора Центра прогнозно-металлогенических исследований Института Карпинского Василия Леонтьева.
Стало известно, для чего россияне используют ИИ в творчестве
В ближайшее время использование геологами ИИ определенно значительно ускорит обработку данных, повысит точность их интерпретации и поможет принимать более обоснованные решения, уточняют ученые. Например, в нефтегазовой отрасли благодаря автоматизации аналитики и использованию моделей глубокого обучения удастся минимизировать риски при бурении и сократить эксплуатационные расходы, сделав геологоразведочные проекты экономически выгодными.
Однако ИИ имеет и ряд ограничений, среди которых обучение на массиве данных, основанных на уже известных и разведанных месторождениях. Как следствие, алгоритмы часто ищут именно похожие участки и могут упустить принципиально новые типы рудных объектов. Кроме того, положительную прогнозную оценку часто имеют хорошо изученные регионы. В то время как малоисследованные территории, из-за недостатка данных для анализа, остаются без внимания, несмотря на их потенциальное богатство ресурсами.
Для преодоления этих ограничений в Институте применяют комбинированный подход, совмещая два метода для получения объективной картины: геолого-генетический принцип, позволяющий прогнозировать процессы независимо от степени изученности территории, и эмпирико-статистический метод, выявляющий скрытые закономерности формирования полезных ископаемых.
Исследование: более 50% россиян в крупных городах используют ИИ
"Уже в настоящее время ведутся поисковые работы на ряде перспективных площадей, выделенных специалистами института на основе использования разработанного подхода, а в полевой сезон 2026 года планируется заверка ряда площадей, которые в перспективе с высокой долей вероятности могут стать новыми месторождениями", - приводятся слова генерального директора Института Карпинского Павла Химченко.
Еще одной проблемой алгоритмов в геологоразведке, по мнению ученых, является ограниченность в работе с разнородными и неструктурированными данными. Именно работа с этими данными - ключевая задача геолога на ранних этапах поиска.
"Например, диагностика горных пород и руд в полевых условиях требует экспертного подхода. Каждое месторождение уникально, и обучить ИИ для каждого потенциального объекта невозможно - это может привести к ошибкам", - добавляют в Институте Карпинского.
Тем временем, российские компании уже активно внедряют ИИ в геологоразведку. В феврале "Алроса" успешно завершила эксперимент по внедрению ИИ в геологические работы, благодаря которому обнаружила перспективные участки недр для поиска кимберлитовых трубок. В декабре прошлого года "Газпром нефть" также сообщала об успешном внедрении ИИ в геологоразведку, которое помогло ускорить начало разработки месторождений примерно на год.
В ИМЭМО РАН рассказали, какие профессии исчезнут первыми из-за ИИ
АлросаГазпромТехнологииРоссия
 
 
