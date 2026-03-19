Обвиняемый в хищениях генерал хранил в кабинете десять миллионов рублей
Бывший руководитель 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал Константин Кувшинов, которого судят за хищение 57 миллионов рублей, хранил в... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T19:47:00+03:00
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Бывший руководитель 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал Константин Кувшинов, которого судят за хищение 57 миллионов рублей, хранил в кабинете 10 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.
Как стало известно из озвученных в суде данных, Кувшинов хранил в сейфе служебного кабинета 7,5 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 2,5 тысячи евро. На них наложен арест.
Кувшинову вменяют особо крупное мошенничество, служебный подлог и получение крупной взятки. По данным следствия, в центр, которым руководил фигурант, было приобретено медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование по завышенной стоимости. Ущерб государству в лице Минобороны РФ
составил 57 миллионов рублей. Средства соучастники распределили между собой. Кроме того, Кувшинов и соучастники получили взятку за заключение фиктивного договора с поставщиком в размере 400 тысяч рублей, 300 из них достались Кувшинову.
Он полностью признал вину и дал подробные показания, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил других фигурантов. Кувшинов попросил рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств вины, в надежде на более мягкое наказание.
Ранее суд перевел Кувшинова из СИЗО под домашний арест. Вместе с ним по делу проходят еще четыре фигуранта. Среди них заместитель руководителя ООО "ТДА-Сервис" Александр Хоцин, который, по данным следствия, поставлял медоборудование, он также находится под домашним арестом. Дело в отношении Кувшинова было выделено в отдельное производство.