Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили маркировать карточки продавцов, скрывающих отзывы на Ozon - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 19.03.2026 (обновлено: 14:20 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/gd-2081692460.html
В ГД предложили маркировать карточки продавцов, скрывающих отзывы на Ozon
В ГД предложили маркировать карточки продавцов, скрывающих отзывы на Ozon - РИА Новости, 19.03.2026
В ГД предложили маркировать карточки продавцов, скрывающих отзывы на Ozon
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Олег Леонов, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили маркировать карточки тех продавцов, которые РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T14:18:00+03:00
2026-03-19T14:20:00+03:00
ozon
вциом
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260312/duma-2080277121.html
https://ria.ru/20260316/marketpleys-2081009080.html
https://ria.ru/20260316/wildberries-2080965584.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ozon, вциом, госдума рф, россия
Ozon, ВЦИОМ, Госдума РФ, Россия
В ГД предложили маркировать карточки продавцов, скрывающих отзывы на Ozon

В ГД предложили маркировать карточки продавцов, скрывающих плохие отзывы на Ozon

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума России
Госдума России - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Олег Леонов, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили маркировать карточки тех продавцов, которые воспользовались функционалом скрытия отзывов на Ozon.
Соответствующее обращение на имя генерального директора ООО "Интернет Решения" Ольги Окмянской имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам депутатов, Ozon в тестовом режиме предоставил отдельным продавцам возможность скрывать до трёх отзывов в месяц — в тех случаях, когда, по мнению самого продавца, они содержат неточную информацию или вводят покупателей в заблуждение.
"Считаем целесообразным рассмотреть возможность введения специальной маркировки в карточках тех продавцов, которые воспользовались функционалом скрытия отзывов", - сказано в документе.
Депутаты уточнили, что маркировка могла бы содержать информацию о самом факте скрытия отзывов без раскрытия их содержания, что позволит покупателю самостоятельно оценить полноту представленной информации и принять взвешенное решение о покупке. По их словам, подобная мера согласуется с принципом информационной прозрачности, последовательно реализуемым Ozon в других аспектах работы платформы.
Парламентарии напомнили, что в настоящее время отзывы покупателей являются одним из ключевых инструментов принятия решения о покупке в российской онлайн-торговле.
"По данным ВЦИОМ, отзывы других покупателей входят в тройку наиболее важных критериев выбора товаров в интернете, набирая 46% — наравне с ценой, а среди женщин этот показатель ещё выше: 51% ставят отзывы на первом месте, опережая стоимость. В этих условиях достоверность системы отзывов приобретает критическое значение для доверия к платформе в целом", - отметили они.
Авторы инициативы подчеркнули, что скрытие нескольких отзывов в месяц позволяет систематически занижать долю критики: при небольшом общем числе отзывов даже три скрытых в месяц могут существенно исказить итоговый рейтинг товара. По их словам, добросовестные продавцы, не использующие инструмент скрытия, оказываются в заведомо невыгодном положении по сравнению с теми, кто управляет своей репутацией через удаление неудобных мнений.
OzonВЦИОМГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала