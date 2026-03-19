В ГД предложили маркировать карточки продавцов, скрывающих отзывы на Ozon

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Олег Леонов, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили маркировать карточки тех продавцов, которые воспользовались функционалом скрытия отзывов на Ozon.

Соответствующее обращение на имя генерального директора ООО "Интернет Решения" Ольги Окмянской имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам депутатов, Ozon в тестовом режиме предоставил отдельным продавцам возможность скрывать до трёх отзывов в месяц — в тех случаях, когда, по мнению самого продавца, они содержат неточную информацию или вводят покупателей в заблуждение.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность введения специальной маркировки в карточках тех продавцов, которые воспользовались функционалом скрытия отзывов", - сказано в документе.

Депутаты уточнили, что маркировка могла бы содержать информацию о самом факте скрытия отзывов без раскрытия их содержания, что позволит покупателю самостоятельно оценить полноту представленной информации и принять взвешенное решение о покупке. По их словам, подобная мера согласуется с принципом информационной прозрачности, последовательно реализуемым Ozon в других аспектах работы платформы.

Парламентарии напомнили, что в настоящее время отзывы покупателей являются одним из ключевых инструментов принятия решения о покупке в российской онлайн-торговле.

"По данным ВЦИОМ , отзывы других покупателей входят в тройку наиболее важных критериев выбора товаров в интернете, набирая 46% — наравне с ценой, а среди женщин этот показатель ещё выше: 51% ставят отзывы на первом месте, опережая стоимость. В этих условиях достоверность системы отзывов приобретает критическое значение для доверия к платформе в целом", - отметили они.