ВЭБ.РФ: города Урала и ДФО лидируют по ГЧП в образовании и здравоохранении - РИА Новости, 19.03.2026
10:00 19.03.2026
ВЭБ.РФ: города Урала и ДФО лидируют по ГЧП в образовании и здравоохранении
ВЭБ.РФ: города Урала и ДФО лидируют по ГЧП в образовании и здравоохранении - РИА Новости, 19.03.2026
ВЭБ.РФ: города Урала и ДФО лидируют по ГЧП в образовании и здравоохранении
Уральский и Дальневосточный федеральные округа лидируют по числу городских проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в образовании и здравоохранении,... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T10:00:00+03:00
2026-03-19T10:00:00+03:00
россия
урал
здравоохранение
образование
россия
урал
россия, урал, здравоохранение, образование
Россия, Урал, Здравоохранение, Образование
ВЭБ.РФ: города Урала и ДФО лидируют по ГЧП в образовании и здравоохранении

ВЭБ.РФ: Урал и Дальний Восток – лидеры по ГЧП в образовании и здравоохранении

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФГлавный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Уральский и Дальневосточный федеральные округа лидируют по числу городских проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в образовании и здравоохранении, здесь реализуются 37 инициатив, сообщил РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин.
По обновленным данным за 2025 год, в 270 российских городах и муниципалитетах заключено 86 таких соглашений с совокупным объемом инвестиций 68,1 миллиарда рублей, из которых 61% — частные средства.
"Наибольшее число проектов в образовании и здравоохранении приходится на Урал – 26. По объему инвестиций лидируют города Дальневосточного округа – более 22,9 миллиарда рублей, половина из которых – частные вложения. По количеству соглашений выделяются Тюмень и Хабаровск", – отметил Самохин.
Он также сообщил, что в образовательной сфере через государственно-частное взаимодействие строят и модернизируют школы, детские сады и объекты дополнительного образования.

Медицинское направление включает создание специализированных лечебных учреждений. Среди примеров – центр восстановления для участников СВО и членов их семей в Вологде, а также диализные и амбулаторные центры гемодиализа в Липецке и Казани.

Кроме того, по концессиям между компанией "ПроШкола" (дочерняя структура ВЭБ.РФ) и регионами построено 38 новых школ в 14 субъектах России на более чем 30 тысяч учебных мест. В планах на 2026-й – строительство еще 19 образовательных объектов.

Аналитику активности городов и муниципальных образований в формировании среды и реализации проектов ГЧВ формирует Национальный центр РАЗВИВАЙ.РФ (Группа ВЭБ). По итогам 2025 года в исследовании представлено более 270 городов и муниципалитетов. Оно учитывает институциональную среду и проектный опыт городов, а также запуск новых соглашений и расширение отраслевого профиля. Эксперты анализируют инфраструктурные проекты в транспорте, ЖКХ и социальной сфере. В расчет входят проекты с инвестициями свыше 1 миллиона рублей и сроком реализации от 3 лет.

Оценка активности и эффектов от государственно-частного взаимодействия — часть единого ресурса комплексной аналитики качества жизни в городах, которую ВЭБ развивает на базе Индекса РАЗВИВАЙ.РФ. Сегодня он используется органами власти, экспертами, бизнесом и обычными жителями для принятия решений, сравнения городов и обмена лучшими практиками. В 2025 году индекс обновили с учетом национальных целей развития, показателей качества среды для жизни в опорных населенных пунктах Минстроя России и международной сопоставимости, включая города стран БРИКС.
Также параметры индекса синхронизированы с рейтингом качества жизни АСИ, что позволяет получать сопоставимые данные по регионам и муниципалитетам. Набор показателей переработан более чем на 50%. Например, в 5 раз увеличилось число критериев, связанных с инклюзивной средой. Количество городов в системе выросло до 270.
Ранее по поручению президента ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных проектов ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией группы до 2030 года. Регулятор отрасли – Минэкономразвития – с привлечением ВЭБа и рыночной экспертизы модернизировал правовую базу в отношении ГЧП.

Утверждена и новая методика оценки, частью которой стал Индекс РАЗВИВАЙ.РФ, измеряющий влияние проектов на качество жизни в городах. Все новые проекты и инициативы от 3 млрд рублей теперь проходят экспертизу ВЭБа – для дотационных регионов положительное заключение становится обязательным. Идет донастройка регулирования концессий – самой востребованной (порядка 98%) формы государственно-частного взаимодействия.
РоссияУралЗдравоохранениеОбразование
 
 
