ВЭБ.РФ: города Урала и ДФО лидируют по ГЧП в образовании и здравоохранении

Он также сообщил, что в образовательной сфере через государственно-частное взаимодействие строят и модернизируют школы, детские сады и объекты дополнительного образования.



Медицинское направление включает создание специализированных лечебных учреждений. Среди примеров – центр восстановления для участников СВО и членов их семей в Вологде, а также диализные и амбулаторные центры гемодиализа в Липецке и Казани.



Кроме того, по концессиям между компанией "ПроШкола" (дочерняя структура ВЭБ.РФ) и регионами построено 38 новых школ в 14 субъектах России на более чем 30 тысяч учебных мест. В планах на 2026-й – строительство еще 19 образовательных объектов.



Аналитику активности городов и муниципальных образований в формировании среды и реализации проектов ГЧВ формирует Национальный центр РАЗВИВАЙ.РФ (Группа ВЭБ). По итогам 2025 года в исследовании представлено более 270 городов и муниципалитетов. Оно учитывает институциональную среду и проектный опыт городов, а также запуск новых соглашений и расширение отраслевого профиля. Эксперты анализируют инфраструктурные проекты в транспорте, ЖКХ и социальной сфере. В расчет входят проекты с инвестициями свыше 1 миллиона рублей и сроком реализации от 3 лет.



Оценка активности и эффектов от государственно-частного взаимодействия — часть единого ресурса комплексной аналитики качества жизни в городах, которую ВЭБ развивает на базе Индекса РАЗВИВАЙ.РФ. Сегодня он используется органами власти, экспертами, бизнесом и обычными жителями для принятия решений, сравнения городов и обмена лучшими практиками. В 2025 году индекс обновили с учетом национальных целей развития, показателей качества среды для жизни в опорных населенных пунктах Минстроя России и международной сопоставимости, включая города стран БРИКС.