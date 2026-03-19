12:28 19.03.2026 (обновлено: 15:27 19.03.2026)
ВСУ атаковали инфраструктуру "Турецкого" и "Голубого" потоков
Киев вновь пытался ударить по объектам, связанным с экспортными поставками по "Турецкому" и "Голубому" потокам, сообщил "Газпром". РИА Новости, 19.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Русская". Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Киев вновь пытался ударить по объектам, связанным с экспортными поставками по "Турецкому" и "Голубому" потокам, сообщил "Газпром".
"Совместными действиями сил Министерства обороны и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО "Газпром" не допущено", — заявила компания в Telegram-канале.
Компрессорную станцию "Русская" за 17-19 марта безуспешно атаковали 22 дрона, "Казачью" — три, "Береговую" — один.
ВСУ усилили удары по газовой инфраструктуре в последние недели. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, военные делают все возможное, чтобы купировать угрозы. По его словам, попытки Киева атаковать объекты энергетики грозят усугубить ситуацию в мире.
В конце февраля президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки газа из России в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
