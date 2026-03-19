Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg раскрыл, что произошло в Европе после удара Ирана
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 19.03.2026 (обновлено: 14:00 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/gaz-2081687583.html
Bloomberg раскрыл, что произошло в Европе после удара Ирана
Цены на газ в Европе резко подскочили после удара Ирана по энергообъектам в Катаре, нанесенного в ответ на атаку на газовое месторождение "Южный Парс", пишет... РИА Новости, 19.03.2026
в мире
иран
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081625595_0:286:3071:2013_1920x0_80_0_0_25993702a2f594af86630dca78a57aa5.jpg
https://ria.ru/20260319/putin-2081613546.html
https://ria.ru/20260319/iran-2081631211.html
иран
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081625595_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_8cc7c3e616df7c11e43d4dad7960c121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Bloomberg раскрыл, что произошло в Европе после удара Ирана

Bloomberg: цены на газ в Европе выросли на 35% после нового удара Ирана

© REUTERS / Stringer/File PhotoОбъекты QatarEnergy по производству СПГ
Объекты QatarEnergy по производству СПГ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© REUTERS / Stringer/File Photo
Объекты QatarEnergy по производству СПГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Цены на газ в Европе резко подскочили после удара Ирана по энергообъектам в Катаре, нанесенного в ответ на атаку на газовое месторождение "Южный Парс", пишет Bloomberg.

"Цены на природный газ в Европе выросли на 35%", — говорится в публикации.
Кроме того, удар Иран вызвал серьезные колебания и на нефтяном рынке, пишет издание.

В четверг госкомпания QatarEnergy сообщила, что объекты по производству СПГ получили серьезные повреждения. Со своей стороны, Иран предупреждал, что атакует энергообъекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по его газовому месторождению "Южный Парс".

В начале марта QatarEnergy заявила о прекращении производства СПГ из-за ударов беспилотников. При этом большая часть продукции шла в ЕС. Вскоре средняя цена на газ в Европе взлетела до максимума за три года. По мнению аналитиков, если конфликт затянется, она рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
В миреИранЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала