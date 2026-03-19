Bloomberg раскрыл, что произошло в Европе после удара Ирана

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Цены на газ в Европе резко подскочили после удара Ирана по энергообъектам в Катаре, нанесенного в ответ на атаку на газовое месторождение "Южный Парс", пишет Bloomberg.
"Цены на природный газ в Европе выросли на 35%", — говорится в публикации.
"Цены на природный газ в Европе выросли на 35%", — говорится в публикации.
СМИ забили тревогу из-за "подарка" Путину от США
Кроме того, удар Иран вызвал серьезные колебания и на нефтяном рынке, пишет издание.
В четверг госкомпания QatarEnergy сообщила, что объекты по производству СПГ получили серьезные повреждения. Со своей стороны, Иран предупреждал, что атакует энергообъекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по его газовому месторождению "Южный Парс".
В начале марта QatarEnergy заявила о прекращении производства СПГ из-за ударов беспилотников. При этом большая часть продукции шла в ЕС. Вскоре средняя цена на газ в Европе взлетела до максимума за три года. По мнению аналитиков, если конфликт затянется, она рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.
В четверг госкомпания QatarEnergy сообщила, что объекты по производству СПГ получили серьезные повреждения. Со своей стороны, Иран предупреждал, что атакует энергообъекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по его газовому месторождению "Южный Парс".
В начале марта QatarEnergy заявила о прекращении производства СПГ из-за ударов беспилотников. При этом большая часть продукции шла в ЕС. Вскоре средняя цена на газ в Европе взлетела до максимума за три года. По мнению аналитиков, если конфликт затянется, она рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.