Аналитик рассказал, как "идеальный шторм" на рынке газа повлияет на Европу

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. На газовом рынке на фоне обострения на Ближнем Востоке складывается "идеальный шторм", что сулит новые проблемы Европе, считает эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.
Отмечается, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 29%.
Раскол союзников. Европа получила удар в спину
18 марта, 08:00
На практике под "идеальным штормом" понимается ситуация, когда одновременное сочетание нескольких неблагоприятных факторов приводит к последствиям, сильно превышающим эффект от каждого события в отдельности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.