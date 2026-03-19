Цены на газ в Европе превысили 850 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 19.03.2026
10:22 19.03.2026 (обновлено: 10:37 19.03.2026)
Цены на газ в Европе превысили 850 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе в четверг на открытии показали рост стоимости сразу на 30%, выше 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года,... РИА Новости, 19.03.2026
Экономика, Европа, Нидерланды, Военная операция США и Израиля против Ирана, Природный газ
© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в четверг на открытии показали рост стоимости сразу на 30%, выше 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 853,7 доллара (+31%). По состоянию на 10.13 мск показатель составил 816,7 доллара (+25,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 651,5 доллара за тысячу кубометров.
Ранее в четверг катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy заявила, что несколько ее объектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) подверглись ракетным ударам.
А в среду QatarEnergy сообщала, что серьезный ущерб был нанесен промышленному городку Рас-Лаффан на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс по производству сжиженного природного газа, в результате пожаров после ракетной атаки. Ранее власти Ирана предупредили, что нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по объектам на его газовом месторождении "Южный Парс".
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале марта. В общей сложности цена газа с начала месяца выросла на 109% по отношению к расчетной цене последнего дня торгов февраля, которая составляла 390,1 доллара. Этот рост отражает влияние эскалации на Ближнем Востоке.
