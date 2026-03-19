Галицкий пришел в суд на рассмотрение иска ГП - РИА Новости, 19.03.2026
11:33 19.03.2026
Галицкий пришел в суд на рассмотрение иска ГП
Галицкий пришел в суд на рассмотрение иска ГП - РИА Новости, 19.03.2026
Галицкий пришел в суд на рассмотрение иска ГП
Предприниматель Александр Галицкий пришел в Тверской суд Москвы на процесс по иску Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности корпорации "Алмаз Кэпитал Партнерс,... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T11:33:00+03:00
2026-03-19T11:33:00+03:00
россия
москва
сша
александр галицкий
генеральная прокуратура рф
яндекс
россия
москва
сша
россия, москва, сша, александр галицкий, генеральная прокуратура рф, яндекс
Россия, Москва, США, Александр Галицкий, Генеральная прокуратура РФ, Яндекс
Галицкий пришел в суд на рассмотрение иска ГП

РИА Новости: Галицкий пришел в суд на рассмотрение иска ГП

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Предприниматель Александр Галицкий пришел в Тверской суд Москвы на процесс по иску Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности корпорации "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD) и обращении имущества в доход государства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Предприниматель пришел на заседание в сопровождении двух адвокатов, от комментариев отказался.
Как указывается в иске, в 2008 году Галицкий в штате Калифорния, США, основал венчурный фонд "Алмаз Кэпитал Партнерс", специализирующийся на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна.
До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий ("Яндекс" и другие).
Однако после начала специальной военной операции, целью которой является защита населения Донбасса от физического истребления, инициированного киевским режимом, инвестиционный холдинг официально осудил действия руководства России и ее Вооруженных сил.
В настоящее время фонд выступает в поддержку военной агрессии политического руководства Украины против России. За последние годы он направил более 50 миллионов долларов США украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и иных вооружений. То есть осуществляет прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины.
Прокуратура просит также изъять имущество бизнесмена. Как следует из иска, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с гаражом и хозблоком совокупной рыночной стоимостью более 1 миллиарда рублей, а на банковских счетах размещено свыше 7 миллиардов рублей".
В иске указывается, что нахождение в собственности Галицкого этих активов обеспечивает бизнесмену и его фонду Almaz Capital возможность вести экономическую деятельность, которая, учитывая их экстремистскую идеологию, представляет угрозу для нацбезопасности России.
"Ответчики также могут использовать эти материальные ресурсы в целях поддержки киевского режима и его бандформирований", - отмечается в иске.
РоссияМоскваСШААлександр ГалицкийГенеральная прокуратура РФЯндекс
 
 
