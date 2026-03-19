Галицкий пришел в суд на рассмотрение иска ГП

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Предприниматель Александр Галицкий пришел в Тверской суд Москвы на процесс по иску Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности корпорации "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD) и обращении имущества в доход государства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Предприниматель пришел на заседание в сопровождении двух адвокатов, от комментариев отказался.

Как указывается в иске, в 2008 году Галицкий в штате Калифорния США , основал венчурный фонд "Алмаз Кэпитал Партнерс", специализирующийся на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна.

До 2014 года фонд имел представительство в Москве , осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий (" Яндекс " и другие).

Однако после начала специальной военной операции, целью которой является защита населения Донбасса от физического истребления, инициированного киевским режимом, инвестиционный холдинг официально осудил действия руководства России и ее Вооруженных сил.

В настоящее время фонд выступает в поддержку военной агрессии политического руководства Украины против России. За последние годы он направил более 50 миллионов долларов США украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и иных вооружений. То есть осуществляет прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины.

Прокуратура просит также изъять имущество бизнесмена. Как следует из иска, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с гаражом и хозблоком совокупной рыночной стоимостью более 1 миллиарда рублей, а на банковских счетах размещено свыше 7 миллиардов рублей".

В иске указывается, что нахождение в собственности Галицкого этих активов обеспечивает бизнесмену и его фонду Almaz Capital возможность вести экономическую деятельность, которая, учитывая их экстремистскую идеологию, представляет угрозу для нацбезопасности России.