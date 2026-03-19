https://ria.ru/20260319/galitskij-2081645237.html
Галицкий пришел в суд на рассмотрение иска ГП
Предприниматель Александр Галицкий пришел в Тверской суд Москвы на процесс по иску Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности корпорации "Алмаз Кэпитал Партнерс,... РИА Новости, 19.03.2026
россия
москва
сша
александр галицкий
генеральная прокуратура рф
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048787052_0:289:3125:2047_1920x0_80_0_0_51bb4586aedcb7346613cda0df1cd4d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048787052_281:222:2715:2047_1920x0_80_0_0_53ab945f597afae2c32330afc1a4b592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Предприниматель Александр Галицкий пришел в Тверской суд Москвы на процесс по иску Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности корпорации "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD) и обращении имущества в доход государства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Предприниматель пришел на заседание в сопровождении двух адвокатов, от комментариев отказался.
Как указывается в иске, в 2008 году Галицкий
в штате Калифорния
, США
, основал венчурный фонд "Алмаз Кэпитал Партнерс", специализирующийся на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна.
До 2014 года фонд имел представительство в Москве
, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий ("Яндекс
" и другие).
Однако после начала специальной военной операции, целью которой является защита населения Донбасса
от физического истребления, инициированного киевским режимом, инвестиционный холдинг официально осудил действия руководства России
и ее Вооруженных сил.
В настоящее время фонд выступает в поддержку военной агрессии политического руководства Украины
против России. За последние годы он направил более 50 миллионов долларов США украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и иных вооружений. То есть осуществляет прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины.
Прокуратура просит также изъять имущество бизнесмена. Как следует из иска, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с гаражом и хозблоком совокупной рыночной стоимостью более 1 миллиарда рублей, а на банковских счетах размещено свыше 7 миллиардов рублей".
В иске указывается, что нахождение в собственности Галицкого этих активов обеспечивает бизнесмену и его фонду Almaz Capital возможность вести экономическую деятельность, которая, учитывая их экстремистскую идеологию, представляет угрозу для нацбезопасности России.
"Ответчики также могут использовать эти материальные ресурсы в целях поддержки киевского режима и его бандформирований", - отмечается в иске.