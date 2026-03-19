19:08 19.03.2026
Во Франции осудили решение ЕС ввести проверку контента в соцсетях
Во Франции осудили решение ЕС ввести проверку контента в соцсетях
Филиппо: проверка контента в соцсетях является попыткой ЕС зацензурить Орбана

ПАРИЖ, 19 мар - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал решение Еврокомиссии активировать механизм проверки контента в социальных сетях и систему быстрого реагирования на него на фоне выборов в Венгрии.
Ранее официальный представитель ЕК Томас Ренье заявил, что как минимум 44 подписанта этой системы, среди которых есть крупные технологические компании, уже приняли решение о ее активации. По словам Ренье, эта система позволит технологическим компаниям непосредственно в ходе выборов выявлять "потенциальные кампании по дезинформации".
Ультиматум Зеленскому вызвал бурную реакцию во Франции
Вчера, 13:26
"Европейское вмешательство! Цель: подвергнуть цензуре (премьер-министра Венгрии Виктора - ред.) Орбана. И, если необходимо, добиться аннулирования венгерских выборов, как в Румынии", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х, назвав ЕС "тоталитарной заразой".
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.
Результаты президентских выборов в Румынии, состоявшихся 24 ноября 2024 года, были аннулированы 6 декабря из-за нарушений, якобы подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Решение об отмене итогов было принято на фоне заявлений о возможном вмешательстве в избирательный процесс, в том числе через социальные сети, что вызвало протесты в стране.
Во Франции выступили за снятие санкций с России
Вчера, 14:15
 
