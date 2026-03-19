Фицо: Зеленский пытается повлиять на выборы в Венгрии остановкой "Дружбы"

БРАТИСЛАВА, 19 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, остановив прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба", пытается таким образом повлиять на выборы в Венгрии, чтобы сменить правительство Виктора Орбана, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Я выразил и убеждение в том, что постоянным откладыванием восстановления поставок российской нефти Зеленский нелегитимно вмешивается в избирательную кампанию в Венгрии с целью сменить нынешнее венгерское правительство", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано у него на странице в социальной сети Facebook* по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе в четверг.
Киев остановил транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремисткой и запрещена в России