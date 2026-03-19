Кредит для Украины остался заблокированным, заявил Фицо
2026-03-19T19:26:00+03:00
Фицо: кредит для Украины останется заблокированным из-за ситуации с "Дружбой"
БРАТИСЛАВА, 19 мар - РИА Новости. Кредит для Украины останется заблокированным, никаких сроков для восстановления Киевом прокачки по "Дружбе" не установлено, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Кредит для Украины остается заблокированным, никакого срока для восстановления поставок российской нефти через нефтепровод ("Дружба" - ред.) не установлено", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано у него на странице в социальной сети Facebook* по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе в четверг.
Премьер Словакии отметил, что на саммите Евросоюза главным образом обсуждался заблокированный кредит для Украины на 90 миллиардов евро и остановленные поставки нефти в Словакию и Венгрию по "Дружбе", но "ни в одном, ни в другом случае никакого прогресса не произошло".
Киев остановил транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России